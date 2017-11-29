Malatya'da işçileri taşıyan minibüs devrildi! 11 yaralı

Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Pütürge ilçesindeki yol asfalt şantiyesine gitmek üzere yola çıkan Mehmet Ali Ü. yönetimindeki resmi minibüsün Kubbe Dağı mevkisinde iddiaya göre freni boşaldı. Minibüs, kaygan zeminin de etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre; Kazada Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordiansyon Daire Başkanlığı'na bağlı personel ve sürücü olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"BÜYÜK BİR KAZAYI ATLATTIK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaralıları ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı. Çakır, "Bu arkadaşlarımız 24 saat burada müşahede altında kalacaklar. Büyük bir kazayı atlattık inşallah, Allah şifalar versin." diye konuştu.