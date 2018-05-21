Hamidiye Mahallesi'nde hayvan otlatmaya çıkan Mehmet Aslan'ın (47) bulunduğu alana yıldırım düştü.

AA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aslan'ın öldüğü belirlendi.

Çobanın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

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