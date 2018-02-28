Malatya'daki kalkışma davasında savcı mütalaasını açıklayacak

15 Temmuz darbe girişiminin Malatya ayağı ile ilgili Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 5'i general olmak üzere 24'ü tutuklu 76 sanıklı davanın 9. duruşması başladı. Duruşmada saat 13.30'da savcının mütalaasını açıklayacağı belirtildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 10 tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemi altında elleri kelepçeli olarak cezaevi araçlarıyla getirildi. Dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Davanın 24 tutuklu sanığı arasında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, ve 7. Ana Jet Üssü'nün Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık da bulunuyor.

165 sayfalık iddianamede dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, "bir numaralı sanık" olarak yer alıyor. Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre; iddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, " FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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