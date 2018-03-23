Malatya Eğitim Vakfı 1500 kişiye burs verecek

Malatya Eğitim Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Malatya Eğitim Vakfı Başkanı İsmet Elgül, burs yönetmeliğine uyan herkesin temin edilen finansal kaynaklar doğrultusunda burs alabileceğini, burs alanların burs komitesi tarafından seçildiğini kaydetti. Bakanlar Kurulu kararıyla Malatya Eğitim Vakfı'nın kamuya yararlı vakıf olduğu bilgisini veren Elgül, sözlerine şöyle devam etti:
“Yaklaşık 260 tane kamuya yararlı vakıf bulunuyor. Yapılan bütün burslar, yardımlar vergiden muaf tutuluyor. TBMM'den üstün hizmet belgesi aldık. 2017 – 2018 Eğitim yılında 900’e yakın öğrenciye burs veriyoruz. Eğitimine parasal yönden sıkıntılar yaşadığı için devam edemeyen gençler bulunuyor. Hiç kimse geçmişini unutmamalıdır. Eski okul dönemlerini düşünen insanlar çoğaldıkça burs veren kişi sayısı da artacaktır. Bütün iş adamlarına sesleniyorum: “Geçmişinizi unutmayacağınızdan emin olup vakfımıza katkıda bulunarak sahip çıkmalısınız.” 16. Dönem başkanıyım. Bundan önceki dönemlerde de çok fazla yardım alındı. Burs alan gençlerimiz de maalesef geçmişlerini unutuyor. O gençlerimiz de vakfı ziyaret etmeli, almış oldukları bursu yeni gelen gençlere iade etmelidir. Bunun örneği az yaşandı ancak amacımız bu sayıyı artırmak.”
8 AY BOYUNCA 200 TL BURS VERİYORUZ
Vakfın kuruluşundan bu yana 20 binin üzerinde öğrenciye burs sağladıklarına değinen Elgül, burs veren bütün Malatyalı kuruluşların, Malatya Eğitim Vakfı çatısı altında toplanması gerektiğine vurgu yaptı. Herkesin aynı fikirde olduğunu aktaran Elgül, “Burs Yönetmeliğine uyan herkese finans kaynakları doğrultusunda burs imkanı sağlamaya çalışıyoruz. 2017 – 2018 eğitim yılında 8 ay boyunca 200 TL burs katkısında bulunuyoruz. İlk aşamada web sayfamızdan burs başvuru formu çıktısı alınıyor. Gerekli evraklarla beraber Eylül sonuna kadar vakfımıza başvuruda bulunuyorlar. Değerlendirme esnasında dikkate aldığımız en önemli unsur ailenin gelir durumu. Başkan seçildiğim dönemde bir genç aradı. Aile durumundan bahsederek aldığı bursun kendisi için çok önemli olduğunu, hatta kardeşi ile paylaştığını da söyledi. Biz, bu ve benzeri gençlere burs veriyoruz. Aslında biz gençlere yardımlaşma eğitimi veriyoruz. 18 yaşına kadar eğitim alınır. 18 yaşından sonra öğrenim başlar. Değerlendirme esnasında kız-erkek öğrenci ayrımı yapmıyoruz. Kamuya bağlı bir kurum olduğumuz için yüzde 20 oranında Malatyalı olmayan öğrencilere de burs veriyoruz" şeklinde konuştu.
1500 ÖĞRENCİYE BURS VERMEK İSTİYORUZ
Vakıflarda gelirlerin garanti altına alınması gerektiğini söyleyen İsmet Elgül, çeşitli kira gelirleri ve yardımlar ile öğrencilere burs verdiklerini belirtti. Şahıslardan değil de onların bize hibe ettiği taşınmazdan gelir sağlamak bizim için önemli olduğunu söyleyen Elgül, şu açıklamalarda bulundu:
“Malatyalı iş adamları, imkanları doğrultusunda bize destek veriyor. Türkiye’deki bir kısım koşullar burs kaynaklarını da olumsuz etkilemektedir. Her yıl düzenlediğimiz iftar yemeğimizde öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Genel merkezimizle birlikte Malatya ve Ankara şubemiz de bulunuyor. Gelecek dönemlerde burs kaynaklarımız uygun olursa 1500 kişiye burs vermek istiyoruz. Ülke koşulları ve iş adamlarımızın ekonomik durumları daha iyi olursa vakıf olarak çok daha fazla öğrenciye burs sağlamış oluruz. Malatya da öğrenci yurdu yapma düşüncemiz de bulunuyordu fakat bazı sebeplerden dolayı bu projeyi gerçekleştiremedik. Ancak projelerimiz arasında vakfın menfaatlerine uygun, kira geliri ile daha çok öğrenciye burs verebileceğimiz Başakşehir’deki dükkanla ilgili tapu işlemleri aşamasındayız. Vakfa burs katkısında bulunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum.”
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