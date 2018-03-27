Sanat Sokağı’nda 30 Eylül 2017’de açılan ve şu ana kadar 35 bin ziyaretçiyi kabul eden Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi’nde 40 segmentte makine sergileniyor. Gazete Habertürk'te yer alan Ferdi Durdu imzalı habere göre; en eskisi 142 yıllık olan ve körüklü makinelerden dijitallere kadar yaklaşık 2 bin makine bulunan müzede, en büyük ilgiyi su matarası, ayakkabı topuğu, cep saati, kol saati, kitabın içerisine yerleştirilen ‘casus’ ve ‘dedektif’ fotoğraf makineleri görüyor.

En dikkat çekici olan parça ise su matarası formundaki 1886 yılına ait ve aynı anda 6 poz çekebilen Alman-Amerikan yapımı olan makine. Müze sorumlusu, koleksiyoner Baki Tamer Selçuk, “30 yıl fotoğraf makinesi topladım. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır destek verdi ve Türkiye’nin en büyük, Avrupa’da da 3 büyük müzeden bir tanesi açıldı. Müzemizde bin 965 adet fotoğraf makinesi mevcut, sayısal ve içerik olarak Avrupa’da 3 büyük müzeden biri. 3 bin 600 adet aksesuar, yardımcı aparat ve sarf malzemesinden oluşan bir bölümümüz de bulunuyor” dedi.