Anadolujet'in Malatya Erhaç Havaalanı'ndan 21.50 kalkışlı TC-SBS kuyruk tescilli, TK-7319 sefer sayılı Malatya-İstanbul uçağına yolcular alındı. Malatyasporlu kimi futbolcular ve yöneticilerle birlikte Fenerbahçeli taraftarların da bulunduğu uçakta kabin ekibi 300 yolcuyu sayarken 301 kişinin bulunduğunu fark etti. Ardından bir başka kaçak yolcu ise uçağın lavabosunda yakalandı.

İki yolcunun biletsiz bir şekilde uçağa binmesinin fark edilmesinin ardından güvenlik güçlerine haber verildi ve kaçaklar uçaktan indirildi. Bu sırada diğer yolcular da terminale alınırken bir kadın yolcu 2 kaçak yolcunun elinde paket olduğunu ve uçağa bıraktığını söyledi.

BOMBA PROSEDÜRÜ UYGULANDI

Kısa süreli bir paniğin ardından tüm uçak boşaltıldı. Uçağa yüklenen bagajlar bomba prosedürü kapsamında kabin içi ve alt bagajlar olmak üzere didik didik arandı. Yolcular ve valizler uçaktan indirilerek tekrar güvenlik kontrolünden geçirildi. Bu nedenle uçak 2 saat 30 dakika gecikmeli olarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru havalandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER