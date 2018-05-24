Malatya kayısısına ikinci darbe

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran ve "Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini kayısı üretiminden sağlıyor.
Kayısıda bu yıl zirai don ve dolunun ardından aşırı yağmur nedeniyle çil hastalığı da yoğun şekilde görülmeye başlandı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, AA muhabirine, kentte sulanan tarım arazilerinin büyük bölümünü kapsayan meyve yetiştiriciliğinin, zaman zaman afetlere maruz kaldığını söyledi.
Macit, kentte 2-4 Nisan ve 18-23 Nisan'da zirai don, 1-10 ve 20 Mayıs'ta ise dolunun etkili olduğunu hatırlatarak, mayıs ayının yağışlı geçmesi nedeniyle de ürünlerde çil hastalığının yaygın şekilde görüldüğünü kaydetti.
Macit, özellikle 20 Mayıs'ta etkili olan dolunun ürünlere zarar verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Doğal afetler ürün kaybından çok, kalite kaybına neden oldu, meyveleri yaraladı. Özellikle son yağışlar ürünlerde çil hastalığına ortaya çıkardı. Çiftçilerimiz bu yağışların hastalığa neden olmayacağını düşünüyordu çünkü hava sıcaklığından dolayı yağış olsa da çil olmuyordu. Fakat bu yıl yağışlarla birlikte havalar da soğuk gitti. Soğukla birlikte yağış olunca çil meydana geliyor. Bu kapsamda çiftçilerimizi daha önce ilaçlama yapmaları konusunda uyardık. Uyarılarımızı dikkate alan üreticinin ürünleri kaliteli."
"Yüzde 30'luk bir kalite kaybı var"
Kayısı ve diğer tarımsal ürünlerde ilaçlamanın tarihsel değil, iklimsel şartlara göre yapılması gerektiğini dile getiren Macit, "Yaşanan afetlerden sonra ürünlerde kalite kaybı oluştu. Kayısıda çil ve dolu yarasından dolayı yüzde 30'luk bir kalite kaybı var. Kalite kaybı yaşanan ürünü çiftçilerimiz meyve suyu üreticilerine veriyor. Yaralanmış kayısı, yaş tüketimde de kuruda da çok değer bulmuyor. Dolayısıyla bu yıl kaliteli ürünü olan çiftçilerimizin para kazanacağını düşünüyoruz. İnşallah ülke ekonomimize hem de çiftçilerimize kazançlı bereketli olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.
Macit, kayısının hem Malatya hem de Türkiye için önemli ve stratejik bir ürün olduğunu aktararak, üretiminde yaşanan sıkıntının piyasaları olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.
Üreticiler destek bekliyor
Battalgazi ilçesinin Çolakoğlu Mahallesi Muhtarı Şahin Çolakoğlu ise dolu nedeniyle mahallelerindeki çoğu kayısı bahçesinin zarar gördüğünü söyledi.
Üreticilerin mağdur olduğunu anlatan Çolakoğlu, "Ağaçtaki meyvenin yüzde 60'ı yerde, yüzde 40'ı ağaçta. Onların da çoğu yaralı. Vatandaşlar şu an mağdur ve zor durumda." dedi.
Çolakoğlu, gelir kaynaklarının sadece kayısı olduğunu belirterek, yetkililerden destek beklediklerini kaydetti.
Kayısı üreticisi Fahri Çalgın da aniden bastıran dolu nedeniyle bahçesinin tamamen beyaza büründüğünü söyledi.
Geçen yıl da aynı sorunla karşılaştıklarını belirten Çalgın, "Zararımız çok. Ürünlerimizin yüzde 40'ı ağaçta kaldı. Onların da hiçbiri sağlam değil. Destek bekliyoruz." diye konuştu.
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