Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 21 kişiden 10'u gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının deşifre olmamak için TSK'dan emekli olduğu, bazılarının da askeriyeden ayrılarak özel sektöre geçtikleri öğrenildi. Şüphelilerin aynı zamanda askeri okul öncesi ve askeri okul dönemindeki tüm FETÖ irtibatlarının da tespit edildiği bildirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Malatya Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl önce TSK'daki FETÖ yapılanması ile ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu 4'ü albay, 2'si yarbay, 2'si binbaşı olmak üzere 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah erken saatlerde Malatya, Ankara, İstanbul, Bursa, Kars, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Hakkari ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün mahrem yapılanmasıyla irtibatlı oldukları ve sivil imamlardan aldıkları talimatlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri, aynı zamanda ankesör ve kontörlü telefonlar ile irtibat kurdukları bildirildi. Gözaltına alınanlardan bazılarının TSK içerisinde önemli ve kilit görevlerdeyken deşifre olmamak için TSK'dan istifa ederek veya emekliye ayrılarak özel sektörde çalışmaya başladıkları kaydedildi.

OKUL ÖNCESİ İRTİBATLARI DA TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan bir yıllık çalışma sonucu askeri okula girmeden önceki ve askeri okul dönemindeki FETÖ bağlantılarının da tespit edildiği belirtildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişinin arandığı bildirildi.

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