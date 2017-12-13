15 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu 35 yaşındaki Muhammed Hüseyin Malatya Valiliği Göç İdaresi Bürosuna başvurusu sırasında kimyasal saldırıya maruz kaldığını söylemesi ekipleri alarma geçirdi.

İHA'nın haberine göre, öğlen saatlerinde bir yakını ile birlikte Malatya Valiliği içerisinde bulunan Göç İdaresi Bürosuna başvuran Suriye vatandaşı Muhammed Hüseyin, 15 gün önce Kobani'den Türkiye'ye giriş yaptığını ve Malatya'ya yerleşmek istediğini bildirdi. Bu sırada baygınlık geçirdiği öğrenilen Hüseyin'in göç idaresi bürosundaki yetkililere kimyasal saldırıya maruz kaldığını söylemesi ekipleri alarma geçirdi.

AFAD EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Suriyeli mülteci hemen tek bir odaya alınırken durum AFAD ekiplerine bildirildi. Kısa sürede AFAD ve UMKE ekipleri özel giysiler giyerek Valilik binasına geldi. Burada ilk müdahalesi yapılan Suriyeli mülteci, sedyeye konularak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede de olası kimyasal etkenlere karşı her türlü önlem alınırken, iddiaya göre 1,5 yıl önce Suriye'de kimyasal silahla vurulduğunu ifade eden Muhammed Hüseyin, müşahede altına alınarak tedavisine başlanıldı.