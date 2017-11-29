Malatya Valisi evleri işaretlenen vatandaşları ziyaret etti

Malatya Valisi Ali Kaban, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile birlikte, evleri işaretlenen vatandaşlarla görüştü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun aktardığına göre; Kaban, "Konu ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilerek güvenlik güçlerimiz tarafından titizlikle çalışmalar devam ediyor. Provokatif eylemlerle hiç kimse devletimizin birliğini ve milletimizin beraberliğini bozamayacaktır" dedi.

22 Aralık'ta 13 evin kapısına kırmızı boyayla çarpı işareti konulmuştu.

Ali Kaban