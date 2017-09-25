Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in Karabükspor maçı sonrası açıklamaları

Başkan Gevrek yaptığı açıklamada, Süper Lig'de 4 hafta sonra galip geldiklerini hatırlatarak " Kardemir Karabükspor müsabakasında çok iyi oynadık. Galibiyete ihtiyacımız vardı. Takımın durumu şu anda çok iyi. Deplasmanda 4 atarak 3 puan almak çok önemli." diye konuştu.
Ligin 7. haftasında konuk edecekleri Atiker Konyaspor ile yapacakları maça değinen Gevrek, "Artık Atiker Konyaspor maçını düşünüyoruz. Taraftarımızın önünde 3 puanı alarak galibiyet serisi başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı. Sarı-siyahlı kulübün başkanı, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevi için çalışmaları yürüttüklerini aktararak, "Teknik direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. Takımımız için en doğru isimle anlaşmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.
4 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET
Galibiyetle başladığı Süper Lig'de arka arkaya 4 maçta sadece 1 puan alan Evkur Yeni Malatyaspor, 6. haftada Kardemir Karabükspor'u 4-2 yenerek kötü gidişe "dur" dedi.
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Türkiye'nin en üst seviye futbol ligine Osmanlıspor'u 3-1 yenerek başlayan sarı-siyahlı ekip, sonrasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada iç sahada Antalyaspor'u ağırlayan Yeni Malatyaspor, 1-1 biten müsabakada son dakikalarda gelen golle 1 puan aldı. Ligin 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Malatya ekibi, bu kez son dakika golüyle 3-2 yenildi.
Kasımpaşa müsabakasından sonra teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifa etmesiyle sarsılan Evkur Yeni Malatyaspor, 5. haftada Yeni Malatya Stadı'ndaki ilk maçta Bursaspor'u ağırladı. Sarı-siyahlılar, rakibine 4-2 kaybetti.
İyi başladığı ligde sıkıntılı günler geçiren Malatya temsilcisi, altyapı antrenörlerinden Hakan Çalışkan yönetiminde çıktığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasını 4-2 kazanarak adeta nefes aldı.
BOUTAIB'IN PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR
Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Khalid Boutaib, 6 maçta attığı 5 golle dikkati çekti. Fransa'nın Strasbourg takımından transfer edilen Faslı milli futbolcu, forma giydiği 6 maçın 4'ünde ağları havalandırdı. İlk haftadaki Osmanlıspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olan Boutaib, 3. haftada 1-1 sona eren Antalyaspor karşılaşmasında takımının tek golünü atarak 1 puanı getiren isim oldu. Boutaib'in tek gol attığı Bursaspor maçında ise Evkur Yeni Malatyaspor puan alamadı. Golcü futbolcu, Kardemir Karabükspor maçında da 1 kez ağları havalandırdı.
HEM ATIYOR HEM YİYOR
Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 6 maçta golcü görüntüsünün yanı sıra kalesini gole kapatamamasıyla da dikkati çekiyor. Ligde yaptığı 6 maçın 5'inde en az 1 kez rakip fileleri havalandıran sarı-siyahlı ekip, toplamda 12 kez gol sevinci yaşadı. Osmanlıspor'a 3, Antalyaspor'a 1, Kasımpaşa ve Bursaspor'a ikişer, Kardemir Karabükspor'a 4 gol atan Malatya temsilcisi, sadece Demir Grup Sivasspor mücadelesinde suskun kaldı. Sarı-siyahlı takım, yaptığı 6 lig maçında toplam 13 gol yedi. Malatya ekibi, Osmanlıspor ve Antalyaspor müsabakalarında birer, Demir Grup Sivasspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında ikişer, Kasımpaşa mücadelesinde 3, Bursaspor maçında da kalesinde 4 gol gördü.
- adil gevrek
- yeni malatyaspor
- kardemir karabükspor
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