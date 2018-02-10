Karşılaşmanın hemen başında gelen goller, beklentileri yükseltti. İzleyenler, bol gollü bir maç bekliyordu…
Öyle olmadı. Atılan iki gol her iki takıma birer puan getirdi. Mücadele gücü yüksek ancak pozisyon zenginliği açısından kısır bir maç oldu…
Kasımpaşa, rakibi Y.Malatyaspor’a göre daha teknik oyunculara sahip güçlü bir takım. Kağıt üstünde olsun, oyun mantığı olarak olsun bir adım önde Kasımpaşa. Fakat dün bu avantajını sahaya yansıtamadılar…
Kemal Özdeş hoca, her zaman daha canlı, istekli ve doğru oyun kurgusundan söz ediyor. Oyuncularına sahada bireysel özelliklerini göstermeleri için özgürlük tanıyor. Savunmanın disiplinden uzaklaşmadan hatasız paslarla oyun kurmalarını öğütlüyor.
Oyunun hemen başında gelen gol her takımın dengesini bozar. Kasımpaşa bu dağınıklığı yaşamadı. Elinde bireysel özelliğinin yanı sıra gol vuruşu yüksek olan Trezeguet gibi bir golcü var. Son maçlarda goller atan Trezeguet dün de ceza sahası içinde buluştuğu topu çok iyi kontrol ederek, görerek ve bilerek köşeye gönderdi. Zaman, zaman orta alana gelip toplar da aldı. İyi koştu. Aynı Trezeguet ikinci yarı fiziksel düşüş yaşadı… Golün oluşumunda pası atan Popov’un da hakkını verelim… Kaptan Veysel gibi Popov da sürekli oyunun içindeydi. Akınlara katıldı. Ortalar yaptı. Ancak Veysel’e göre pas yüzdesi daha düşüktü. Bir açık oyuncusu gibi oynuyor. Hata oranını düşürdüğünde çok daha etkili olacağı ortada.
Kasımpaşa savunmasının dikkatli ve disiplinden kopmadığını görüyoruz. Yedikleri ilk golde yapılan hata pahalıya mal olabilirdi. Omeruo kornerden gelen topta golü atan Mina’yı kaçırmamalıydı.
İlk yarı sahanın hakimi Kasımpaşa’ydı. Geniş alanda oynadılar. Uzun toplarla gol aradılar. Kenarları çok iyi kullandılar. Pozisyonlar yakaladılar. Tek eksikleri olan golü bulamadılar. Ortaya koyulan oyunun hakkı galibiyetti. İkinci golü bulsalar farklı bir skorla maçı alabilirlerdi. Bu nedenle kaçan 3 puana ne kadar üzülseler azdır… Eduok’un son iki haftadır düşük formu ve Diagne’nin son vuruş eksikliği dikkat çekti. Mensah ve Sadiku arkadaşlarına göre çok çalışkandılar.
Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Y.Malatyaspor daha istekliydi. Topa daha fazla sahip oldular. Son 10 dakika oyun kontrolünü yine Kasımpaşa ele aldı. Fakat golü bulamadılar…
RAMAZAN KURTARDI
Yeni Malatyaspor’un 3 net gol vuruşunu kurtaran Ramazan kazanılan bir puanın en önemli aktörüydü.
KOİTA ACELE EDİYOR
Uzun süren bir sakatlıktan çıktı. Bir an önce golle buluşmak istiyor. Aceleci davranıyor. Şutları çok kötü. Bireysel davranmamalı. Pas ve paylaşım, istediğini getirebilir…
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