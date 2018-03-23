Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan orta saha oyuncusu Godson Azubuike ve sağ bek Isssam Chebake, önemli açıklamalarda bulundular.
AZUBUIKE: ''ZAMAN ZAMAN KONSANTRASYON KAYBETTİK''
Kaybettikleri maçlarda zaman zaman konsantrasyonlarının düştüğünü belirten Azubuike, "Galiba maç içerisinde zaman zaman konsantrasyonumuz düştü. Aslında kayıp ettiğimiz iki maça da iyi hazırlanmıştık. Konsantrasyonumuz düştüğü anlarda rakipler bunu iyi değerlendirdi ve goller attılar. Ama hepsi geride kaldı, şimdi önümüze bakacağız. Hocamızın kararlarına saygı duymak zorundayız. Bana verilen görevleri iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Böyle de devam edeceğim. Ne olursa olsun oynadığım oyunun üzerine koymayı sürdüreceğim. Futbol içerisinde zaman zaman performans düşüşü yaşanabiliyor. Belki bu bende de görülüyor. Ama bunun üstesinden gelmeye çalışacağım. Önümüzdeki maçlarda taraftarlar çok daha iyi bir Azubuike seyredecek. Süper Lig'de kalacağız. Ama hangi sırada bitirebiliriz onun için tahmin yapamıyorum. Transferle ilgili bazı şeylerin gizli kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama zamanı geldiğinde önce Malatyalılar bilecek" diye konuştu.
CHEBAKE: ''SON İKİ MAÇTA İYİ MÜCADELE ETTİK''
Sağ bek oyuncusu Isssam Chebake ise Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında iyi oynadıklarını ancak bireysel hatalar yaptıklarını söyledi. Chebake, "Oynadığımız son iki maçta aslında iyi mücadele ettik. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları bizim aleyhimize de dönebilirdi. Mücadeleler sürekli orta alanda geçti. Bazen yapılan basit bireysel hatalar maçın skorunu belirleyebiliyor. Benim açımdan oynadığımız sistem ile ilgili sorun yok. Bugüne kadar birçok sistemde oynadım. Tabii son iki maçta oynadığımız sistemlere takımın uyum sağlaması gerekir. Ben her türlü sistemde de oynayabildiğim için 4-3-3 veya 5-3-2 benim için fark etmez. Kesinlikle küme düşme endişemiz yoktur. Eğer bu sistemle devam edeceksek öncelikle buna uyum sağlamamız lazım. Bu sistemin iyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da var. Gençlerbirliği maçı için çok iyi çalışacağız. Söylediğim gibi düşme endişemiz kesinlikle yoktur. Çünkü biz şu anki sıralara tesadüfen gelmedik. Hep çalışarak geldik. Böylede devam edecek" dedi.
''GENÇLERBİRLİĞİ DAHA BASKI ALTINDA OLACAK''
Ligin 27. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçıyla ilgili de konuşan Chebake, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gençlerbirliği buraya bizden daha fazla baskıyla gelecek. Bunu bizim aleyhimize çevirmeye çalışacağız. Taktiksel bir maç olacak. Kendi sahamızdan 3 puanla ayrılacağımızdan şüphem yok. İnşallah bunu başaracağız."
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