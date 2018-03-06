Doğu Afrika ülkesi Malavi'de şubat ayında baş gösteren kolera salgınında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; Malavi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Joshua Malango, gazetecilere yaptığı açıklamada, şubat ayından bu yana başta başkent Lilongwe olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde 17 kişinin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Malango, 693 kişinin de kolera teşhisiyle hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

Sağlık görevlilerine kolera vakalarına öncelik vermeleri için talimat gönderildiğini söyleyen Malango, özellikle kırsal kesimdekilere belirtiler görülür görülmez hastanelere başvurmaları çağrısında bulundu.

Şubat ayında yağmur mevsiminin başlamasıyla artan kolera vakalarına, göl ya da nehir kenarlarında yaşayan köylülerin temiz olmayan suları kullanması yol açıyor.

Tarihinin en büyük kolera salgınını 2009'da yaşayan Malavi'de 3 binden fazla kişiye kolera teşhisi konulmuş, en az 82 kişi yaşamını yitirmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER