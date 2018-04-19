Malene Pedersen, dün akşam oynanan Galatasaray - Akhisarspor maçında tribünde yer aldı. Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in eşinin arkadaşı olan Malene Pedersen, güzelliğiyle dikkat çekti. Peki Malene Pedersen kimdir? Malene Pedersen kaç yaşında?

MALENE PEDERSEN KİMDİR?

Malene Pedersen, Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in arkadaşı olarak biliniyor. Daha önceden Helten Henning ve Kysss adlı filmlerde rol alan Malene Pedersen, Norveç'te güzellik ve makyaj uzmanı olarak çalışıyor.

Daha önceden de Galatasaray - Gençlerbirliği maçında tribünde yer alan Malene Pedersen, güzelliği ile dikkat çekmişti.

Malene Pedersen'in Instagram adresi ise 'malenepeders' ve profilinde makyaj ve güzellik üzerine videolar paylaşıyor. Malene Pedersen, aynı zamanda YouTube'da kurduğu kanalda da yine makyaj videoları paylaşıyor.

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