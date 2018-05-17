Malezya'da polis geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde iktidarı kaybeden eski başbakan Najib Razak'ın evi ve işyerlerine baskın yaptı.

Polis operasyonunun nedeninin, milyarlarca dolarlık 1MDB isimli devlet fonu aracılığıyla yolsuzluk ve kara para aklama işlemlerinin yapıldığı iddiaları olduğu belirtildi.

Razak'ın evinde arama yapan polislerin, eski başbakanla bağlantılı 4 ayrı yerde daha arama yaptıkları ifade edildi. Aramalarda bazı çantalara ve kişisel eşyalara el konulduğu bildirildi.

Soruşturmanın 6 farklı ülkede sürdürüldüğü belirtilirken, Razak hakkındaki suçlamaları reddetti.

6 Mayıs'ta yapılan seçimlerde sürpriz bir yenilgi alarak iktidarı kaybeden Najib Razak, 2015 yılında soruşturmaya konu olan fondan kişisel hesaplarına 700 milyon dolar geçirmekle suçlanmış ancak soruşturma sonrasında aklanmıştı.

Geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte yurtdışına tatile gitmek isteyen Razak'ın ülkeden çıkışına izin verilmemiş ve yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu.

Razak'ın seçimi kaybetmesinin ardından 92 yaşındaki Mahathir Muhammed başbakan olmuş ve ilk iş olarak başsavcı ve yolsuzlukla mücadele kurulundaki yetkilileri görevden almıştı.

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