Necip'in evine 10'dan fazla araçla gelen polis, "1Malaysia Development Bhd - (1MDB)" soruşturmasında adı geçen eski başbakanın evinde arama yaptı. Bukit Aman Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, yerel medyaya yaptığı açıklamada, polisin, Necip'e ait ve onunla ilgili 5 ayrı yerde arama yaptığını doğruladı.

Amar Singh, söz konusu aramaların amacıyla ilgili bilgi vermedi.

Diğer yandan, Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed, hükümetinin, devlete ait "1Malaysia Development Bhd" adlı yatırım şirketinden, ABD, İsviçre ve bazı diğer ülkelerde aklandığı sanılan milyarlarca dolar parayı geri almak istediğini belirtti.

Mahathir, "Yolsuzluğa odaklanmak önemli çünkü hala İsviçre, ABD, Singapur ve belki de Lüksemburg'da olan parayı geri almamız gerekiyor. Oralardaki parayı geri almak için ülkelerin hükümetlerine başvuracağız. Para, Malezya'ya ait ve 1MDB'den geldi. Paranın, Malezya'ya dönmesi için müracaat edeceğiz." dedi.

Ülkede 2009 yılından bu yana başbakanlık görevinde bulunan Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıldır iktidarda olan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü. Malezyalılar Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda Başbakan aleyhine gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamıştı. Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı. Necip, paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise paranın 1MDB şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlama ve Necip'in kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

Malezya Başsavcılığından dün yapılan yazılı açıklamada, Necip'in de aralarında bulunduğu bazı yetkililerin adının karıştığı, 11 milyar dolar borcu bulunan, devlete ait "1MDB" adlı yatırım şirketiyle ilgili soruşturmadaki gizlilik kararının kaldırıldığı bildirildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER