Mahathir, Japonya'nın Nikkei Asia Review dergisine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki zirvesine değinerek, Kuzey Kore'nin zirvedeki samimiyetine kuşkuyla yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore ile Malezya arasındaki ilişkilerin yeniden kurulabileceğine işaret eden Mahathir, "Malezya, Pyongyang'daki büyükelçiliğini tekrar açacak. Kuzey Kore ile ticari ilişki de kurmalıyız." diye konuştu.

Mahathir, Kuzey Kore'nin de tıpkı ABD gibi bazı çıkarlarının korunmasını sağlama hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan vazgeçmesi halinde bölgede daha az gerginlik olur. Pyongyang, sadece savaş için para harcamamalı. Pyongyang, ABD ve Güney Kore ile gerilimden dolayı silahlı kuvvetlere çok fazla para harcıyor." dedi.

Trump'ı anlaşılması güç birisi olarak nitelendiren Mahathir, "Trump'ın politikalarını değerlendiremiyoruz çünkü çok fazla fikir değiştiriyor. Bazen bir şey söylüyor, sonra değişiyor, sonra yeniden değişiyor. Bu da bizim onun önerdiği politikaları anlamamızı zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın 2017'de Malezya'da öldürülmesinin ardından iki ülke arasında gerilim tırmanmış ve Malezya, Kuzey Kore'deki büyükelçisini geri çağırmıştı.

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