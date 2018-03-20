Malezya uçağını düşürmekle suçlanan Ukraynalı pilot intihar etti

- BBC Hava Yüzbaşı Voloshyn 2016 yılında Mykolaiv üssünde görüntülenmişti

Ukrayna polis yetkilileri, Rusya tarafından 2014 yılında MH17 sefer sayılı Malezya yolcu uçağını düşürmekle suçlanan Ukraynalı pilotun intihar ettiğini açıkladı.

Pilot Yüzbaşı Vladislav Voloshin, Rusya'nın suçlamalarını kesinlikle reddetmişti.

Olayla ilgili soruşturma yürüten Hollandalı uzmanlar da Boeing 777 tipi yolcu uçağını Rusya'ya ait bir Buk füzesinin düşürdüğü sonucuna varmıştı.

Malezya yolcu uçağındaki 298 yolcu ve mürettebatın tümü yaşamlarını yitirmişti.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Yüzbaşı Voloshin kendisini Karadeniz yakınlarındaki Mykolaiv'deki evinde vurdu.

Ülkenin doğusunda Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılara yönelik saldırılarda Su-25 tipi savaş uçağıyla 33 sefer yapan Voloshyn'e Ukrayna "kahramanlık madalyası" vermişti.

Hava kuvvetlerinden ayrılan Voloshyn son olarak Mykolaiv Havaalanı'nı yönetiyordu.

Eşi silah sesini duydu

Odessa yakınlarındaki Mykolaiv'e Rusçada Nikolayev deniyor.

Mykolaiv polisi Facebook'a koyduğu notta Voloshyn'in ölümünü "intihar" olarak tanımladı.

Yine de olay yerinde cinayet şüphesiyle soruşturma da yürütüldüğü ve Voloshyn'in yanında bulunan beylik tabancanın da balistik incelemeye alındığı kaydediliyor.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre pilot Voloshyn'in o sırada evde bulunan eşi silah sesini duydu.

Ambulans çağrıldı ama Voloshyn hastanede yaşamını yitirdi.

Voloshyn'i yakından tanıyan Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov, Facebook'a koyduğu mesajda, intiharı anlayamadığını, Voloshyn'in moralinin bozuk olmadığını söyledi.

Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağının davası Hollanda'da görülecek

'MH17, Rusya'dan getirilen rampadan fırlatılan füze ile vuruldu'

Avrupa'nın taşıyıcı anne merkezi Ukrayna

MH17'un düşüşünün esrarı

- Reuters MH17 17 Temmuz 2014'de düşmüştü

MH17 sefer sayılı Malezya yolcu uçağı 298 yolcu ve mürettebatıyla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giderken Ukrayna'nın doğusu üzerinde 17 Temmuz 2014 tarihinde düşmüştü. Uçaktaki yolcuların üçte ikisi Hollanda vatandaşıydı.

Rusya yanlıları Ukrayna'nın doğusunda 2014 yılının Nisan ayında ayaklanma başlattıktan sonra çok sayıda Ukrayna savaş uçağı düşürmeyi başarmışlardı ama birçok uluslararası havayolu hala çatışma bölgesi üzerinde uçmayı sürdürüyordu.

MH17'nin hayli yüksekten uçması nedeniyle uçuş rotasının güvenli olduğu düşünülmüştü. Oysa isyancıların elinde gelişkin füzeler bulunduğu konusunda uyarılar yapılmaktaydı.

Rusya yetkilileri MH17'nin Ukrayna hava kuvvetlerinde görevli Yüzbaşı Voloshyn'in uçağı tarafından vurulduğunu iddia ettiler.

Fakat Hollanda heyeti ve diğer bağımsız uzmanlar uçağın enkazı üzerinde yaptıkları incelemelerden sonra Rusya'nın bu iddiasını reddederek, kanıtların uçağın Rusya yanlısı isyancılar ya da bir Rus askeri birimi tarafından kullanılan bir Buk füzesi ile vurulduğu sonucuna vardılar.

Birleşik Soruşturma Ekibi şüphelilerin Hollanda'da yargılanmasını da istedi ama bu konudaki yasal çerçeve konusunda bir anlaşma sağlanamadı.

Ukrayna ve ABD istihbarat kaynakları Buk füze sistemlerinin Rusya tarafından Ukrayna'nın doğusundaki isyancılara gönderildiğini sonra da geri çekildiğini öne sürüyorlar.

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