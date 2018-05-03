Maliye Bakanı Ağbal'dan Afrika açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "21. yüzyıl Afrika yüzyılı olacak. Türkiye oraya almak için değil, vermek için, insanlık için, ortak idealler için gidecek ve Afrika'nın gelişmesi ve büyümesine de ülke olarak büyük katkı vereceğiz." dedi.
AA'nın haberine göre, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, ülkesinin milli günü dolayısıyla Ankara Ticaret Odasında (ATO) resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, Maliye Bakanı Ağbal, Türkiye-Tanzanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zehra Taşkesenlioğlu ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.
Bakan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-Tanzanya arasındaki ilişkilerin Darüsselam'da açılan büyükelçiliğin 2009'da yeniden faaliyete başlamasıyla ivme kazandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın geçen yıl bu ülkeye yaptığı resmi ziyaretin ikili ilişkilerin yüksek düzeye taşınmasına vesile olduğunu söyledi.
Türkiye'nin, Tanzanya'da yürüttüğü ticaret hacminin halihazırda 165 milyon dolara ulaştığına işaret eden Ağbal, bu rakamın son derece yetersiz olduğunu ve yukarıya çekilmesi gerektiğini vurguladı.
Ağbal, Türkiye'nin ortak tarihi ilişkilerinin bulunduğu Tanzanya ile sahip olduğu ilişkilerin gelişmesine önem verdiğini vurgulayarak, "21. yüzyıl Afrika yüzyılı olacak. Bunu hepimiz görüyoruz. Türkiye oraya almak için değil, vermek için, insanlık için, ortak idealler için gidecek ve Afrika'nın gelişmesi ve büyümesine ülke olarak büyük katkı vereceğiz." ifadesini kullandı.
Konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Ağbal, darbe girişi karşısında Afrikalı birçok dost ülkenin, Türk hükümetinin yanında yer alan mesajlar vermesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Bakan Ağbal, şunları kaydetti:
"FETÖ terör örgütü sadece Türkiye için değil, bulunduğu bütün ülkelerde, o ülkenin güvenliğini doğrudan doğruya tehdit eden bir önemli faktör. Yine memnuniyetle görüyoruz ki 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrası dönemde Afrika'da çok sayıda ülke, bu terör örgütü noktasında gerekli adımları attı. Burada, özellikle FETÖ terör örgütüyle iltisaklı birçok şahsın da süratle gerekli tedbirler alınmak suretiyle ülkemize iadesini yaptı. Bunu da takdir ediyoruz. Afrika ülkelerinin bu konuda yapmış olduğu çalışmaları da hiçbir zaman unutmayacağız. Bu anlamda, Tanzanya hükümetinin de FETÖ terör örgütüne karşı gerekli tedbirleri alacağını, Türkiye'nin bu konudaki duyarlılıklarını hassasiyetle takip edeceğine inanıyoruz."
"TANZANYA, AFRİKA'DA EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİLERDEN BİRİ"
Büyükelçi Kiondu da ülkesinin, Afrika'da en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduğuna dikkati çekerek, Tanzanya'nın sahip olduğu stratejik konum sayesinde, Doğu ve Orta Afrika'daki önemli merkezlerden biri haline geldiğini vurguladı.
Turizmin, Tanzanya ekonomisinin öncelikli sektörlerinden biri olduğuna işaret eden Kiondu, "Bu kilit sektörü daha da geliştirmek için çok iddialı bir yatırım programı var. Sizleri bu güzel yerlere gelmeye ve eğlenmeye davet ederken, aynı zamanda bu sektöre yatırım yapmak için birçok fırsatın da bulunduğunu dile getirmek istiyorum." dedi.
Kiondu, Türkiye ve Tanzanya arasında uzun süredir iyi ilişkiler olduğunu belirterek, "Bu sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerden dolayı Tanzanya, büyük altyapı projesini üstlenen Türk şirketleriyle büyüyen bir Türk topluluğuna sahip." ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki ticaretin istikrarlı şekilde artığını dile getiren Kiondu, "Türkiye ve Tanzanya arasındaki ticaret hacmi yıllar içinde muazzam bir artışla 165 milyon dolara ulaştı. Yakın gelecekte de 500 milyon dolara ulaşması hedeflendi." şeklinde konuştu.
Büyükelçi Kiondu, Türk yatırımcıları, özellikle sanayi, tarım, gıda, turizm, madencilik, enerji ve iletişim teknolojileri sektörlerinde ülkesinde yaptırım yapma çağrısında bulundu.
ATO Başkanı Baran da Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki dostluğun uzun yıllar öncesine dayandığını belirterek, Türkiye'nin, son 20 yılda Sahra Altı Afrika ülkeleriyle de ilişkilerinde önemli gelişmeler yaşandığının altını çizdi.
Baran, Doğu Afrika'nın Hint Okyanusu kıyılarındaki Tanzanya'nın, siyasi istikrarı, son yıllarda kat ettiği ekonomik büyüme ve yeraltı zenginlikleriyle bölgenin önemli ülkeleri arasında yer aldığını söyledi. Baran, "Tanzanya'da siyasi istikrar ve güvenin varoluşu, ülkenize yönelik ilgide temel etken durumunda." değerlendirmesinde bulundu.
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