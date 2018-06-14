Seçimlere geri sayım sürerken, yeni hükümet sisteminde bakanlıkların yapısına ilişkin de ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, görev, fonksiyon, icra ettikleri alanlar, hizmet ettikleri vatandaş kitleleri, genel ekonomi içerisindeki yerlerine bakılarak bütün bakanlıkların yeniden yapılandırıldığı bir döneme girildiğini kaydetti.

24 Haziran seçimlerinden sonra bakanlıkların yeniden yapılandırılmasını “tarihi bir fırsat” olarak nitelendirerek ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları verdi.

KURULLAR YÖNETMEMELİ

Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Ağbal, “Yeni dönemde bir işi başından sonuna kadar yapabilen tek bir bakanlık çatısı olmalı, altında güçlü yönetim kademeleri oluşturulabilir” dedi. Bunun hızlı karar almayı sağlayacağını kaydeden Ağbal, ekonomiyi kurulların yönetmemesi gerektiğini savundu. Ağbal “Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu 10 tane kurul çıkar. Bunları kaldırıp tek bir hiyerarşide karar mekanizmaları üretmeliyiz. Ekonomi yönetimi yeni dönemde böyle bir yapıda olacak” dedi.

DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ KURUMLAR KALACAK

Koordinasyon kurulları ortadan kaldırılırken düzenleyici denetleyici kurumların yeni dönemde faaliyetlerine devam edeceğini belirten Ağbal “Merkez Bankası tamamen dışarıda bağımsız bir konumda. Yeni dönemde Merkez Bankası, kanunun getirdiği güvenceler çerçevesinde para politikasını uygulamaya etkin bir şekilde devam edecek” dedi.