Ağbal, yaptığı açıklamada, kamu maliyesine yönelik eleştirilere cevap verdi.
Mali disipline kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Ağbal, 2018 yılı bütçe hedeflerini tutturmakta kararlı olduklarını söyledi.
Bunun için gerekli adımları atacaklarını belirten Ağbal, "Orta vadede kamu maliyesinin mali disipline uygun bir çerçevede devamı temel hedefimiz. Maliye politikası, para politikasına destek verecek. Bunun için sıkı maliye politikası çerçevesi oluşturacağız. Enflasyona neden olabilecek vergisel düzenlemeler yapmayacağız. Son dönemde bütçe giderlerini artıran düzenlemeler yaptık. Bu harcama artışını telafi edecek şekilde kamu harcamalarında aşağı yönlü, dengeleyici tedbirler alacağız." diye konuştu.
Ağbal, mali disiplini devam ettirme noktasında vergi gelirleri performansını artıracaklarını aktararak, "Bu amaçla vergi kanunlarında yer alan tüm vergi istisna, muafiyet ve indirimleri gözden geçireceğiz. Vergi tabanının genişlemesi için vergi kanunlarında yeni düzenlemeler yapacağız. Yeni dönemde kayıtdışı ekonomiyle mücadele en önemli önceliklerimizden biri olacak. Son dönemde yaptığımız vergi düzenlemeleri, kayıtdışı ekonomiyle mücadele için gerekli olan yasal altyapıyı sağladı. Ayrıca büyük bir vergi risk analiz merkezi kuruyoruz. İktisadi faaliyetleri daha yakından izleyeceğiz. Bu sayede vergi gelirlerimizi artıracağız." ifadelerini kullandı.
Ağbal, yeni dönemde kamu maliye reformlarına devam edeceklerine de dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Vergi reformu en önemli reform başlığımız. Bu kapsamda Vergi Usul Kanunu taslağıyla ilgili çalışmaları tamamladık. Düzenleme, seçimden hemen sonra Meclise getirilebilecek düzeye geldi. Gelir Vergisi Kanunu çalışmalarımızı Vergi Konseyi devam ettiriyor, 1-2 ay içinde bu reform da Meclise getirilebilir hale gelecek. Katma değer vergisiyle ilgili de yeni bir çalışma başlattık. Bütün bu kanuni düzenlemeler vergiyi tabana yayarken, bir taraftan vergi gelirlerimizi artıracak, diğer taraftan da vergiye gönüllü uyumu güçlendirecek, ayrıca yatırım, üretim ve ihracatı teşvik edecek."
Harcama reformu
İkinci reform alanının da harcamalar olduğunu belirten Ağbal, "2004 yılında AK Parti olarak yaptığımız en önemli harcama reformları Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Borç Yönetimi Kanunuydu. Seçimden sonra hazırlıklarını hemen hemen tamamladığımız harcama reformu çalışmalarımız var. Bu kapsamda Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu değişikliğiyle ilgili bir çalışma devreye konulacak." dedi
Ağbal, kamu harcamalarının daha etkin ve verimli olmasıyla ilgili Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun çalışmalar yapılacağını vurgularken, "Kamu İhale Kanunu çalışmamız kurumlarla istişare halinde devam ediyor, kamu harcama reformumuzun en önemli bileşenlerinden biri de bu reform olacak." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle kamuda yeniden yapılanmanın söz konusu olacağını da ifade eden Ağbal, bu yapılanmanın devleti küçülterek, işleyiş mekanizmalarını daha etkin hale getireceğine işaret etti. Ağbal, yeni sisteme uygun harcama çerçevesi ve süreçlerinde de eş zamanlı düzenlemeler öngördüklerine işaret ederek, "Dolayısıyla burada da yapacağımız düzenlemeler kamu harcamalarında daha azalmaya imkan verecek." değerlendirmesinde bulundu.
Kamu-özel işbirliği projelerine özel sistem
Ağbal, yeni dönemde kamu maliyesinde şeffaflığın artırılmasına verdikleri öneme de dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"AK Parti hükümetleri döneminde kamu maliyesi şeffaflığı konusunda çok önemli adımlar atıldı. Türkiye, uluslararası alanda çok önemli başarılar elde etti. Yeni dönemde de kamu maliyesinin şeffaflığını daha da artıracak ilave düzenlemeleri süratle hayata geçirceğiz. Kamu-özel işbirliği projeleri konusunda yürüttüğümüz bir çalışma var. Bu kapsamda yapılan yatırımların kamu üzerinde ortaya çıkarttığı yükümlülükleri takip edecek, izleyecek bir sistemi kurduk. Şu anda bunun raporlama aşamasına geçtik. Bu projelerin kamu harcamalarında meydana getireceği etkiyi, uluslararası iyi uygulamalarla paralel şekilde raporlayacağız. Önümüzdeki günlerde Ekonomi Koordinasyon Kuruluna bu raporu sunacağız, daha sonra da bunu kamuoyu ile paylaşacağız."
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