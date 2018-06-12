Ağbal, AK Parti Hatay İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Hatay'ın ülke ekonomisine kattığı katma değerle önemli bir il olduğunu söyledi.

Hatay'ın olağanüstü avantajlarının ve girişimcilik potansiyelinin olduğunu belirten Ağbal, "16 yıldır nasıl bu ülke ekonomisini büyüttüysek inşallah gelecek dönemde de aynı şekilde bu ekonominin gelişmesi noktasında gerekli katkıları yapacağız." diye konuştu.

Zaman zaman son 16 yılda ekonomide yapılanlara ilişkin değerlendirmeler yapıldığını aktaran Ağbal, aslında son 16 yılda Türkiye ekonomisinin önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ilerleme ve gelişme sağladığının altını çizdi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Bugün 2023'e giden süreçte Türkiye ekonomisinin son 16 yıllık kazanımlarını 24 Haziran seçimlerinde koruyacağını ve ilerleyen süreçte bu kazanımları daha da güçlendireceğini kaydeden Naci Ağbal, şunları kaydetti:

"2018'in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü. Gerçekten 2017 yılının başında, ekonomide almış olduğumuz kararların, yapmış olduğumuz düzenlemenin etkisi açık şekilde görülüyor. 2016 üçüncü çeyreğinde alçak terör örgütünün meydana getirdiği darbe girişiminden sonra 3. çeyrekte bir daralma meydana geldiyse de ardından hızlı bir şekilde aldığımız kararlardan sonra ekonomide hızlı bir toparlanmayı hep beraber yaşadık. 2017 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü. Bu açıdan 2018'in ilk çeyreğinde bu kadar yüksek bir büyüme oranını sağlamış olmamız son derece önemli. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor."

Ağbal, tablo üzerinden ekonominin yıllara göre dağılımını anlatırken, 1990'lı yılların Türkiye ekonomisinin kayıp yılları olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin geçmişteki büyüme rakamlarını hatırlatan Ağbal, ülke ekonomisinin son yıllarda Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi engelleme girişimlerine rağmen büyümesini sürdürdüğünü aktardı.

Ağbal, bir ülkenin uzun vadede kalkınmasını, büyümesini belirleyen temel faktörlerden bir tanesinin büyümedeki süreklilik olduğunu söyledi.

Onun için son 16 yıllık bu büyüme serüvenini devam ettireceklerine vurgu yapan Ağbal, "Bakın bu dönemde Türkiye ekonomisi küresel ölçekte de birçok ülkenin önünde bir büyüme sağlamış, Türkiye ekonomisi ister OECD ülkeleri içinde ister avro bölgesi içinde alın, sürekli büyüyen bir ülke olmuş. Eskiden özenirdik Avrupa ekonomide ileri, Türkiye olarak biz geriyiz diye. Bakın her geçen gün Türkiye ekonomisi büyüyor. Bugün artık Avrupa Birliği ekonomilerinin 3'te 2 oranında bir gelire eriştik. İstiyoruz ki 2030'da bu gördüğünüz tablodaki rakamlar başa baş olsun, yani Türkiye'deki kişi başına milli gelir Avrupa ortalamasıyla aynısı olsun." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜME PERFORMANSIMIZI 2018 YILINDA DA DEVAM ETTİRDİK"

İhracatta da çok önemli başarılar sağladıklarının altını çizen Ağbal, Türkiye'de ihracatın 2002 yılına göre yaklaşık 5 kat arttığına dikkati çekti.

Ağbal, Türkiye ekonomisinin yine bu dönemde dünya ekonomileri içerisinde önemli bir paya sahip olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin yurt dışından gelecek doğrudan sermaye yatırımlarıyla büyüyeceğine dikkati çeken Ağbal, "1990'lı yıllarda eğer Türkiye ekonomisi büyüyememişse en önemli sebeplerinden birisi yurt dışından Türkiye'ye gelen sermayenin az olmasıdır." şeklinde konuştu.

Ağbal, 2002'den 2017 yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolar sermaye geldiği ve gelmeye de devam ettiği bilgisini paylaştı.

Turizm gelirlerinde de önemli ilerlemeler katedildiğini vurgulayan Ağbal, "2018 sonunda inşallah turizmde 40 milyon turist yaklaşık 32 milyar dolar gelir hedefliyoruz ve gerçekten rakamlar da bu gelişmeyi teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, 2018 yılına çok güçlü bir şekilde girdiklerini vurgulayarak, "Bu Türkiye ekonomisini uluslararası alanda bir defa daha ön sıralara çıkarttı. Tablodan da görüyorsunuz. Türkiye, OECD ülkeleri arasında ilk çeyrek büyümesiyle birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci sırada. Dolayısıyla 2017 yılında uluslararası alanda yakaladığımız performansı 2018 yılında da devam ettirdik." diye konuştu.

"İHA'LAR VE SİHA'LAR TERÖR ODAKLARININ KORKULU RÜYASI OLDU



Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İHA'lar ve SİHA'lar ülkenin yurt içinde ve dışında istikbaline karşı tehdit oluşturan bütün terör odaklarının korkulu rüyası oldu." dedi. Bakan Ağbal, AK Parti Hatay İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın sanayisinin ve üretim potansiyelinin güçlü olduğunu belirterek, "Hatay büyüyor, aynı zamanda Türkiye sanayisi de büyüyor." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri olarak Ar-Ge'ye özel önem verdiklerine işaret eden Ağbal, bugün yapılan Ar-Ge harcamalarının 2002'ye göre yaklaşık iki kat daha fazla olduğunu söyledi. Ağbal, yatırıma ve üretime teşvikler verdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi bazıları 'Siz bu 16 yılda ne yaptınız? İlave bir fabrika mı, yatırım mı, üretim mi yaptınız?' diyor. Yani o kadar gerçeklere ters ki bakın 2002-2018 döneminde Ekonomi Bakanlığı 28 bin adet yeni teşvik belgesi vermiş. Bu teşvik belgelerinin 13 bini komple yeni yatırım. Yani sıfır fabrika yatırımı. Diyorlar ya 'Türkiye'de yatırım mı yapılır?' 2002'den 2018'e kadar 13 bin yeni komple fabrika yapımı teşviki vermişiz. Yine aynı dönemde var olan fabrikaların da kapasitelerini büyütmüşüz."

Ağbal, AK Parti hükümetleri döneminde yeni yatırımlar üzerindeki kurumlar vergisi yükünü yüzde 20'den yüzde 2'lere kadar düşürdüklerini, bunları sürekli desteklediklerini dile getirdi.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede de önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Ağbal, şöyle konuştu:

"İHA'lar ve SİHA'lar ülkenin yurt içinde ve dışında istikbaline karşı tehdit oluşturan bütün terör odaklarının korkulu rüyası oldu. Eskiden hatırlayın, bekleriz İsrail bize İHA gönderecek. O İHA gelecek de sınırlarımızı koruyacağız. 'Bakıma gitti, bakımdan gelsin de sınırlarımızı koruyalım'. Şimdi öyle mi? Kendi İHA'mız, SİHA'mız, kendi helikopterimiz var. Kendi yerli, milli tank projelerimiz var, kendi tankımızın motorunu da inşallah kendimiz üreteceğiz. Orta ve uzun vadede Türkiye'nin savunma ve güvenliğinde en önemli unsurlardan bir tanesi orta ve uzun menzilli füze sistemlerinin kurulması. Şu anda mühendislerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Yürüyen projeler var. Türkiye bu anlamda da yerli, milli, kendi orta ve uzun menzilli füze sistemlerini kuruyor. Dolayısıyla AK Parti olarak diyoruz ki, önümüzdeki dönemde kendi kendine yeten, dünyaya savunma sistemleri ihraç eden bir savunma sanayine sahip Türkiye olsun. İnşallah bunları da başaracağız."

"TÜRKİYE YUMRUĞUNU MASAYA VURAN BİR ÜLKE"

Türkiye'nin 16 yıldır güçlü ekonomisi, ilkeli siyaseti ve dış politikasıyla artık dünyada sözü geçen ülkelerden biri haline geldiğini ifade eden Ağbal, "Eskiden sınırlarımızdaki olayları bile biz planlayamazdık. Sınırlarımızda olan olaylara bile başkaları karar verirdi. Bugün Türkiye sadece sınırlarında değil, bölgesinde ve dünyada olan olaylara, gelişen hadiselere söz söyleyen, yumruğunu masaya vuran bir ülke konumundadır. Dış politikada sağladığımız bu güçlü küresel güç olma olgusu önümüzdeki dönemde güçlenen ekonomimiz ve güçlenen siyasetimizle inşallah daha da pekişecek." diye konuştu.

Gelecek nesillerin iftihar edecekleri güçlü, müreffeh bir Türkiye'yi beraber inşa edeceklerinin altını çizen Ağbal, herkese bu anlamda büyük bir misyon düştüğünü söyledi.

Ağbal, 24 Haziran'da millet olarak hep birlikte sevineceklerini belirterek, "Sadece biz sevinmeyeceğiz. Gözü Türkiye'de olan, kulağı Türkiye'de olan, mazlum olduğu için her zaman buraya bakan mazlumlar da sevinecek inşallah. Dostlarımız da sevinecek, düşmanlarımıza bir tek üzülmek kalacak." değerlendirmesinde bulundu.