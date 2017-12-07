Reuters'a konuşan Ağbal, "Eğer bankacılık sistemi ABD'de devam eden dava sürecinden etkilenirse hükümet gereken tüm önlemleri alacaktır" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın mesajları şöyle:

* (ABD'deki davada) Bankacılık sistemimiz bakımından sonuç doğuracak gelişmeler karşısında üzerimize düşecek görevi (yapar) gerekli tedbirleri alırız

* ABD'deki davadan oluşabilecek risklerin o kadar büyük olmadığını da önceki dava ve soruşturmalara bakarak söyleyebiliriz

* Kurun seviyesinden ziyade önemli olan oynaklık; oynaklığı düşürmek için her türlü adımı atmada kararlıyız

* Bu yıl üçüncü çeyrekte yüzde 10 üzeri, dördüncü çeyrekte daha ılımlı bir büyüme göreceğiz; 2018'de bu yıl yakaladığımız momentumu beklenmedik bir şok olmadığı sürece devam ettireceğiz

* Türkiye'nin vergi cenneti listesinde gri listeye alınması söz konusu olmadığı gibi (AB'nin) yayınlanan resmi raporunda gri liste yok

* Faiz yatırım ve üretim kararları üzerinde önemli bir faktör; TCMB para politikasında gerekli adımları atacak, maliye politikası da buna destek verecek bir politika seti uygulamaya koyacak

* Kamu ekonomik politikaları üzerinden enflasyonu artıracak her türlü tavır ve davranıştan kaçınacağız; fiyat artışları, vergi ayarlamaları para politikasının ortaya koyduğu hedeflerle uyumlu olacak

* Kurumlar vergisi ile ilgili yaptığımız düzenleme geçici bir düzenleme; ilk fırsatta imkan olursa onu aşağı çekeceğiz

Ayrıntılar geliyor.