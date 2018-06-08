Maliye Bakanı Naci Ağbal, TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.
Ağbal'ın açıklamalarından satırbaşları:
- 2010'dan beri istihdamda 8.5 milyon üzerinde artış, son 1 yılda 1.5 milyon artış yaptık. Buradaki en önemli pay esnaflarımızındı. Yeni dönemde de esnafımızın istihdam teşviklerinden yararlanmasını önemsiyoruz. 2018'de bir esnaf bir çalışan aldığında, gelir vergisi ve sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz. 2486 liranın 761 lirası sosyal güvenlik primi, 121 lirası gelir ve damga vergisi biz diyoruz ki 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz, diyoruz.
Bir de bir senden bir benden teşvik paketi var. Bir çalışan aldığında 1 ila 3 işçi çalıştıran esnafımız yeni genç işçi alırsa 18-25 yaş arasında önümüzdeki 12 ay boyunca 1 ayının brüt harcamasını biz yapalım, 1 ayını esnaf ödesin. Yani asgari net ödemeyi biz yapacağız. Esnaflarımız 12 ay boyunca esnafımızın işletmesine 14 bin liralık ödeme yapacağız.
KAZANCI 9 BİN LİRANIN ALTINDAYSA VERGİ ÖDEMEYECEK
- Türkiye'de 750 bin basit usulde vergilendiren esnaflarımız var. 2018'de 9 bin liraya kadar elde edeceği kazançtan vergi almayacağız. 9 bin liranın altında kazancı varsa vergi ödemeyecek.
- 2018'de bir genç kardeşimiz işletmesini kurdu. 2018'de işletmesini kurdu bu senenin sonunda 75 bin lira kazanç elde etti. Bu kardeşimizden vergi almayacağız. Hem bu sene hem gelecek hem de ondan sonraki senede her yıl 75 bin liraya kadar olan kısımda vergi almayacağız.
- 2018'de üniversite ve liseden mezun olan kardeşimiz işletme kurdu, Bağ-Kur primi ödemesi gerekir. Yıllık Bağ-Kur 8400 lira. Hem gelir vergisi almayacağız, hem de 1 yıl süre ile Bağ-Kur primi almayacağız.
ÖTV TEŞVİKLERİ DEVAM EDİYOR
- Şoför esnafımıza dönük özel bir ÖTV teşviğimiz var. Taksici, minibüsçü, otobüsçü arkadaşlarımız arabalarını yenilemek isterse ÖTV teşviği getirdik. 2019 Haziran'a kadar devam edecek. Başladığımızdan beri 53.347 esnafımız aracını yenilemiş. 35.135 taksici esnafımız arabasını yenilemiş. 574 otobüsçü esnafımız arabasını yenilemiş. Uygulama devam ediyor. Vergi tutarı 1 milyar lirayı aşmış.
- Bir de özel halk otobüslerine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesi oldu. Bir tanesi KDV konusu. 'Sayın Bakanım yolcudan KDV'yi alıyoruz. Ama sistem karışık, ödeyebileceğimiz kadar vergi ödeyelim' diyorlardı. Özel halk otobüsü işletmesi yüzde 1.5 KDV öderse tek tek faturalara bakmayacağız.
- İkinci müjdemiz neydi, biliyorsunuz ücretsiz yolcu taşımaları halinde biz onlara destek veriyor. 650 olan ödemeyi 800, 800 olanı 1000 liraya, 1000 lira olan ödemeleri 1300 liraya çıkardık. Gelecek ay hesaplarına yatacak. Özel halk otobüslerinde destek ödemeleri böylelikle yüzde 33 artmış oldu.
YAZAR KASALARIN ÖMRÜ DOLANA KADAR KULLANIMI DEVAM EDECEK
- Esnafımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi yazar kasalarının yenilenmesi meselesiydi. Ben esnaflarımızla bir araya gelince 'Sayın Bakanım haklısınız, değiştirelim ama kullandığımız kasayı ömrü bitene kadar kullanalım' dediler. Eski nesiller 2017 sonunda uygulamadan kalkacaktı. Ben bu talebi haklı gördüm bu uygulamayı değiştirdim. Yazar kasa iş görüyorsa, arkadaş sen bunu çöpe at demek israf, yaptığımız düzenlemeyle şu müjdeyi verdik, bu yazar kasa ne zaman ömrünü doldurursa o zaman değiştirin.
5 YILA KADAR TAKSİT
- Son yıllarda çok önemli düzenlemeler hayata geçirdik. Esnafımıza güveniyoruz. Ayrıca bu toplumun temel direği esnaflar. Burada esnafımızın kazanmak için ne kadar alın teri döktüğünü de biliyoruz. Vergi alacağız, alırken gönüllü ödemesini önemsiyoruz. Vatandaşımız artık basit usulde daha rahat ödeme yapacak, çağrı merkezleri kurduk. Artık önce vatandaşımıza soracağız. Burada ne var diye önce mükellefe soracağız. Bu anlamda devlete karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda uyum olduğuna inanıyorum.
- Önümüzdeki dönemde daha da arttıracağız. Vergi mükellefliğini yerine getirene kolaylık getireceğiz. Vergi ödemelerini iyi dönemde yapan vatandaşımız Allah korusun çeki dönmüş ödeyememiş, bunu değiştirdik, kolaylaştırılmış tecil diye bir nokta getirdik. Gitsin vergi dairesine önce el uzatan vergi dairesi olacak. 5 yıla kadar taksit imkanı var. Ödemesiz dönem var, teminatları düşürüyoruz, faiz oranlarını sıfıra kadar indiriyoruz.
771 BİN 346 BAŞVURU YAPILDI
- 2.5 milyon vergi ödeyen esnafımız var. Yeniden yapılandırma tarihi bir fırsat. 750 bin basit usul mükellefinin 400 binin değişik türde borçları var. Tüm borçlarını çok cazip bir şekilde yapılandırıyoruz. Geçmişten ödeyemediği borçlarını 36 ay taksitlendiriyoruz, davaları sonlandırıyoruz, işletme kayıtlarını düzeltiyoruz, geçmişe dahil vergi incelemesinde matrah arttırımı getiriyoruz. Bugün itibariyle 771.346 başvuru almışız.
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