Maliye Bakanlığı GSM operatörlerini incelemeye aldı

HABERTÜRK’ün gündeme getirdiği bazı GSM operatörlerinin düşük vergi ödemek için faturada düşük vergiye tabi hizmetleri şişirdiği iddialarıyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı müfettişlerinin bir süre önce inceleme başlattığı ortaya çıktı. Maliye’nin önce bir GSM operatöründe inceleme başlattığı, sonra tüm operatörleri incelemeye aldığı kaydedildi.

Mevzuata göre, cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında özel iletişim vergisi (ÖİV) ve yüzde 18 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) alınıyor.

FATURA DÜŞÜK VERGİYE GÖRE

“Elektronik yayın” adı altında gazete, dergi, sinema, televizyon aboneliği gibi hizmetlerden Özel İletişim Vergisi alınmadığı gibi, yüzde 1 KDV alınıyor.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre bazı GSM operatörlerinin, WhatsApp, Viber, Face Time gibi uygulamalarla konuşmaların yaygınlaşmasını gerekçe göstererek, gerçekte internet kullanımı yüksek olmadığı halde faturalarda yüzde 25 vergiye tabi cep telefonu görüşmelerinin payını azaltıp, yüzde 5 vergiye tabi olan internet hizmetlerinin payını yükselttikleri kaydedildi. Bazı operatörlerin ise buna ilave olarak müşteriden herhangi bir talep gelmediği halde “elektronik yayın” abonesi olmuş gibi işlem yaptığı, faturanın bir kısmını, sadece yüzde 1 KDV’nin ödendiği elektronik yayın olarak gösterdiği belirtildi.

Paketin bir kısmının “elektronik yayın” olarak gösterilmesi suretiyle GSM operatörünün KDV+ÖİV olarak telefon konuşması için yüzde 43, internet için yüzde 23 vergi ödemek yerine sadece yüzde 1 KDV ödediği ifade edildi.

HABERTÜRK’e telefon faturasını gönderen bir vatandaş, kendisinin hiçbir talebi olmadığı halde 145.20 TL’lik cep telefonu faturasının 15.1 TL’lik kısmının “elektronik yayın bedeli” olarak gösterildiğini belirtti. Sadece bu işlemden dolayı GSM operatörü internet hizmetine göre 3.5 lira, telefon konuşmasına göre 6.5 lira vergi ödemesi gerekirken 15 kuruş vergi ödedi. Operatör bu işlemden dolayı 3.35 ile 6.35 TL arasında daha az vergi ödemiş oldu.

VERGİ ORANLARI EŞİTLENİYOR

Maliye Bakanlığı, torba yasa tasarısına konulan maddeyle, cep telefonu faturalarında vergi kaybını önlemek için farklı oranlardaki Özel İletişim Vergisi’ni yüzde 7.5 oranında eşitleyecek. Bu arada, yapılacak bir başka mevzuat değişikliğiyle, müşteriden yazılı onay almadan “elektronik yayın” adı altında fatura düzenlenmesinin yasaklanacağı kaydedildi.

BÜYÜK CEZA BEKLENİYOR

Maliye’nin incelemesinin tamamlanmasıyla vergi aşındırdığı tespit edilen GSM operatörlerine yüksek tutarlı cezalar gelmesi bekleniyor. Öte yandan TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısında, GSM operatörlerinin devlete ödemeleri gereken Hazine payı, BTK payı gibi borçlarına yeniden yapılandırma hakkı getiriliyor.

Habertürk internetten data kullanımındaki patlamayı ve GSM şirketlerinin vergi uygulamasını 1 Ekim’de gündeme getirmişti.