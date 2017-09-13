Maliye Bakanlığı vergi yüzsüzleri listesini açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan listede 30 bin 319 'vergi yüzsüzü' bulunuyor. Bu kişi ve kurumlar arasından en borçlu isim ise 1.1 milyar liralık vergi borcu ile Mustafa Akyol.

Akyol, vakıflar veya kişilerin finansal varlıklarını yönetiyor.

İşte en çok vergi borcu bulun 50 kişi ve kurum:

vergi yüzsüzleri

vergi borçluları

vergisini ödemeyenler