Maliye Piyango Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında sahasında Slovakya temsilcisi VKP Bystrina'yı 3-0 yendi.

Slovakya'nın Nitra kentinde yapılan ilk maçı da 3-1 kazanan Maliye Piyango, 3. tura yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Maliye Piyango, hücumda Uğur Güneş, savunmada ise Stankovic ile etkili olurken ilk teknik molayı 8-5 önde geçti. Siltala ve Kemal Kayhan'ın devreye girmesiyle hücum gücünü daha da artıran Maliye Piyango, 16-11 üstün girdiği ikinci teknik molanın ardından farkı açarak ilk seti 25-16 aldı.

İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Türk ekibi, etkili servisler ve pasör çaprazı Venno'nun smaçlarıyla ilk teknik molayı 8-4, ikinci teknik molayı da 16-9 önde tamamladı. Maliye Piyango, iyi savunma yaptığı ikinci seti de 25-16 üstün bitirdi.

Setlerde durumu 2-0 yapan Maliye Piyango, bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Üçüncü sette teknik molaları 8-5 ve 16-12 üstün geçen Maliye Piyango, son bölümde konsantrasyon kaybı yaşadı. Toparlanmasını bilen Maliye Piyango, 21-21'e gelen seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Slavisa Kuzmanovic (Bosna Hersek), Alexandros Avramidis (Yunanistan)

Maliye Piyango: Kemal Kayhan, Venno, Siltala, Uğur Güneş, Gjorgiev, Stankovic (Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Sercan Yüksel Bıdak, Deniz İvgen, Ömer Furkan Dur)

VKP Bystrina: Wawrzynczyk, Hornik, Rehak, Malina, Kasper, Porubsky (Hupka, Menner, Holly, Macuha)

Setler: 25-16, 25-16, 26-24

Süre: 74 dakika (22, 23, 29)

Maliye Piyango

VKP Bystrina