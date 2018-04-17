GS TV'ye açıklamalarda bulunan Maljkovic, ilk maçtaki ciddiyeti korumaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"22 sayılık avantajımız var ama aynı avantaja yarı finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor da sahipti. Karşılaştırma yapmak istemiyorum ama Reyer takımı oyuncuları, yıllardır beraber oynuyor. Takımın çekirdeği hep aynıydı. Bu tarz psikolojik bariyerleri aşabiliyorlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. 22 sayılık farkı tamamen unutmamız gerekiyor. İlk maçtaki ciddiyeti bu maça da taşıyabilirsek herhangi bir sorun yaşamayacağımızı umuyorum. Çok iyi hazırlandık ve yarını bekliyoruz."

İlk karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı basketbolcu İrem Naz Topuz ise "Henüz bir şey bitmedi. 22 sayılık fark yokmuş gibi hafta boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Oraya gidip, kupayı alacağız" ifadelerini kullandı.