Oyuncu Bade İşçil’in, 2016’da boşandığı Malkoç Süalp, sosyetik isim Güllü Aybar ile aşk yaşamaya başladı. Bade İşçil ve Malkoç Süalp’ın bir oğlu var.

Posta Gazetesi'nin haberine göre kapatılan TİP’in (Türkiye İşçi Partisi) bugün hayatta olmayan eski başkanı Mehmet Ali Aybar’ın kızı Güllü Aybar ile Malkoç Süalp aşk yaşamaya başladı.

OLAYLI BOŞANMIŞTI

Adını sosyetik güzellerle yaşadığı ilişkilerle duyuran Malkoç Süalp, Mayıs 2013’te evlendiği oyuncu Bade İşçil’den Haziran 2016’da olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

BİLİNEN EN BÜYÜK AŞKI

Sosyetenin en ‘havalı’ isimleri arasında yer alan, Güllü Aybar’ın magazin tarihine geçen en büyük aşkı 1970’li yıllarda 7 yıl birlikte olduğu şarkıcı İlhan İrem’di. 1981’de evlendiği oğlu Mehmet’in babası Hakan Behlil’den ise 1986’da boşandı.