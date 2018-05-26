Malmö FF - Dalkurd maç önü

Malmö FF ve Dalkurd, 27 Mayıs 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. 14 puanlı Malmö FF 9. sırada bulunuyor, Dalkurd 4 puana sahip ve 16. sırada. Malmö FF son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Dalkurd, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 251 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Malmö FF kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 5.00, Dalkurd sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Malmö FF önceki hafta Brommapojkarna mücadelesinde 3-1 kazandı.

Dalkurd ise Gefle karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Malmö FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Malmö FF, kendi sahasında 8 gol attı, 4 gol yedi.

Dalkurd, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dalkurd 4 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.