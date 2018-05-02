Malmö FF - Djurgardens maç önü

İsveç Allsvenskan maçında Malmö FF ile Djurgardens, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Malmö FF 8 puanla 10. sırada, Djurgardens 8 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Malmö FF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Djurgardens, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 532 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Malmö FF kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Djurgardens sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Malmö FF önceki hafta Hacken mücadelesinde 1-2 yenildi.

Djurgardens ise Kalmar karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Malmö FF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Malmö FF, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Djurgardens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Djurgardens, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.