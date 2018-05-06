Malmö FF - Göteborg maçı ne zaman?

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Malmö FF, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Göteborg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 11 puanlı Malmö FF 5. sırada bulunuyor, Göteborg 9 puana sahip ve 8. sırada. Malmö FF son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Göteborg, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 631 kodlu maçı oynayanlar; Malmö FF galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Göteborg galibiyet oranı 5.50. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Malmö FF önceki hafta Göteborg mücadelesinde 1-0 kazandı.

Göteborg, Malmö FF karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Malmö FF, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Göteborg, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Göteborg 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.