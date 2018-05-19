Malmö FF - Hacken maçı rakamları

İsveç Allsvenskan maçında Malmö FF ile Hacken, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Malmö FF 11 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Hacken 14 puanda ve 6. sırada. Malmö FF son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hacken, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 398. İddaa'da Malmö FF kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Hacken kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Malmö FF son hafta oynanan Hacken maçında 1-2 yenildi.

Hacken ise Malmö FF maçında 1-2 kazandı.

Malmö FF, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Hacken, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hacken 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.