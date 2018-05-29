Malta - Ermenistan maçı istatistikleri

Malta ve Ermenistan, 29 Mayıs 2018 Salı günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Malta son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ermenistan, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 206 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Malta kazanırsa 6.25, beraberlik çıkarsa 3.75, Ermenistan sahadan galip ayrılırsa 1.30 oranını elde edecekler.

Malta son hafta oynanan İtalya maçında 2-0 yenildi.

Ermenistan ise Bulgaristan maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Malta, 0 gol attı ve 1 gol yedi.