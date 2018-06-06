Malta U21 - İsveç U21 maçı ne zaman?

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 6 maçında Malta U21 ile İsveç U21, 07 Haziran 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Ev sahibi Malta U21, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. İsveç U21, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 514 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Malta U21 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, İsveç U21 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Malta U21 son haftadaki İsveç U21 müsabasında 1-2 yenildi.

İsveç U21 ise Malta U21 karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Malta U21, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

İsveç U21, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İsveç U21 7 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.