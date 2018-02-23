Maltepe Belediye Başkanı makamına minibüsle gitti

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu sabah belediyeye minibüsle gitti. Kılıç'ın, Kılıç fotoğrafını, "Makam aracım" diyerek sosyal medyadan paylaştı.

DHA'nın haberine göre; Çınar Mahallesi´nde sabahın erken saatinde vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç, mahalle sakinlerine 4 yılda hayata geçirdiği projelerini anlatırken, mahalle sakinlerinin de sorunlarını dinledi. Kılıç, mahalle ziyaretini tamamladıktan sonra ise makam aracı yerine, minibüsle belediyeye dönmeyi tercih etti. Minibüste vatandaşlarla selamlaşan ve sorunlarını dinleyen Kılıç´ın, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.







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