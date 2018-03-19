Maltepe Belediyesi'ne

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediye meclis üyelerinin de aralarında olduğu 26 kişi hakkında, içkili yer bölgesine alınmaması gereken yerleri içkili yer bölgesine dahil ederek iş yeri sahiplerine haksız menfaat sağlanmasına sebebiyet verdikleri ve mesafe ölçüm tutanaklarını gerçeğe aykırı düzenledikleri iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediye meclis üyeleri hakkında, içkili yer bölgesi tespitiyle ilgili 5 Aralık 2014'te alınan kararda mevzuata aykırı hareket edildiği iddiasına ilişkin şikayet üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.
Büro savcılarından Mahmut Tansel Tüfekçi tarafından hazırlanan ve belediye meclis üyesi olan 13 kişinin isminin "müşteki" olarak bulunduğu iddianamede, "şüpheli" olarak da Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediye meclis üyelerinin de aralarında olduğu 25 isme yer verildi.
ŞİKAYET DİLEKÇESİ: 'GÖREVLERİNİ KÖTÜYE KULLANDILAR'
Müştekiler tarafından başsavcılığa 7 Ocak 2015'te şikayet dilekçesi verildiği belirtilen iddianamede, dilekçede "Maltepe Emniyet Müdürlüğü tarafından, tanzim edilen içkili yerler krokisine eklenmesi istenen bazı iş yerleri konusunda, Maltepe Kaymakamlığı'nın 'genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olduğuna' dair görüşü olduğu, buna rağmen söz konusu yerlerin içkili yerler krokisine eklenmesine dair 5 Aralık 2014'te belediye meclisince karar alındığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29 ve 30. maddelerine aykırı işlem yapıldığı ve şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıklarının" aktarıldığı kaydedildi.
Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, Maltepe Belediye Başkanlığı tarafından bir kısım işletmeler tarafından talep edilen içki ruhsatlarıyla ilgili önce 11 Temmuz 2014 tarihli yazıyla, inşaat mühendisi Fatih Mehmet Geyik ve zabıta memuru Yusuf Şirin'e bu işletmelerle ilgili ölçüm yaptırıldığı, bu kişilerce 17 Eylül 2014'de düzenlenen mesafe ölçüm tutanaklarında, "ilgili iş yerlerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümleri gereği, örgün eğitim kurumları, dersaneler, öğrenci yurtları ve ibadet tesislerine, mevzuatın ön gördüğü 100 metre mesafeye uygun olduğunun mahallen tespit edildiğinin" belirtildiği ifade edildi.
MALTEPE KAYMAKAMLIĞI 'BAZI YERLER SAKINCALI' CEVABI VERDİ
Maltepe Kaymakamlığı'na yazılan 11 Temmuz 2014 tarihli yazıyla, listede belirtilen yerlerin içkili yerler krokisine eklenmesi hususunda, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 29. maddesi uyarınca genel güvenlik ve asayiş yönünden incelenerek uygun olup olmadığının bildirilmesinin talep edildiği aktarılan iddianamede, kaymakamlığın Maltepe Belediye Başkanlığı'na yazdığı 23 Eylül 2014 tarihli yazıda, "Yalı Mahallesi Küçükyalı ve Rıhtım caddeleri ile Başçeşmeler, İmam Ali, Dar ve Fırın sokakları ile Bağlarbaşı Mahallesi Beşevler Sokak'taki bazı yerlerin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakıncalarının olmadığı ancak bu yerlerdeki bazı yerlerin ise genel güvenlik ve asayiş yönünden sakıncalı olduğunun" bildirildiği vurgulandı.
İddianamede, 17 Eylül 2014 tarihli mesafe ölçüm tutanaklarının düzenlenmesinden sonra 18 Kasım 2014'te belediyenin yazdığı yazıda, "Güvenlik ve asayiş yönünden uygun gelen iş yerleri ile aynı sokakta olmasına rağmen olumsuz görüş bildirilen iş yeri sahiplerinin de mağduriyetinin giderilmesi için mecliste tekrar görüşülüp değerlendirilmesi hususunda makamınızca da giderilebilecekken, bu yönde bir başvuru yapılmayıp belediye meclis kararının yargı tarafından hukuka aykırılığı tespit edilemeden soruşturma başlatılması yetersizdir." denildiği ifade edildi.
Söz konusu yazıda, "Belediye meclisinde alınan kararın hukuka aykırı olduğu varsayılsa bile bu durumun yönetmelik hükmünün yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı ve sorunun idari yargı yoluyla çözülebileceği"nin belirtildiği aktarılan iddianamede, yazıda "Belediye meclis üyelerinin içkili yer bölgesi tespit işlemine yönelik karara esas alınan teknik mesafe ölçümlerinden sorumlu tutulamayacağı, bunun bilirkişiler vasıtasıyla tespit edilebileceği, Maltepe Emniyet Müdürlüğü tarafından bahsi geçen yerlerle ilgili 2015-2016 yıllarında 'uygundur' raporu bulunduğu ve içkili yer ölçümlerinin hatalı olduğu"nun bildirildiği kaydedildi.
'GÜVENLİK VE ASAYİŞ YÖNÜNDEN SAKINCALI'
İddianamede, içkili yer bölgesi tespit edilecek yerlerle ilgili olarak Maltepe Kaymakamlığı'nca Maltepe Belediye Başkanlığı'na gönderilen 23 Eylül 2014 tarihli yazıya ekli raporda, "Belirtilen yerlerin büyük bir kısmının ikamet alanlarında oluşması, adreslerde herhangi bir içkili mekanın bulunmaması, ufak çaplı kafelerin olması, halk eğitim merkezinin hemen Küçükyalı Caddesi'nin başlangıç kısmında bulunması ve kız meslek lisesine yakın olması, akşam sanat okulu olduğundan hafta içi ve hafta sonları öğrencilerin belirtilen güzergahları kullanmaları nedeniyle güvenlik bakımından tehlike arz edebileceği değerlendirildiğinden genel güvenlik ve asayiş yönünden sakıncalı olduğu" şeklinde olumsuz görüş belirtildiği de aktarıldı.
Ön inceleme ve teftiş kurulu raporunda söz konusu yerlerle ilgili, bizzat ruhsat ve denetim müdürlüğü yetkililerinden inşaat mühendisi Fatih Mehmet Geyik ve zabıta memuru Yusuf Şirin tarafından 17 Eylül 2014'te düzenlenen mesafe ölçüm tutanaklarında "mesafe uygun" tespiti yapıldığı belirtilen iddianamede, "Buna karşın yine ruhsat ve denetim müdürlüğünün farklı personelleri tarafından oluşturulan, yeni komisyon tarafından sunulan 29 Eylül 2016 tarihli raporda ise bu kez, 'Yalı Mahallesi mahallenin Muhtarları Sokak hariç diğer bölgelerle ilgili, gerek ilgili bölgenin ibadethanelerinden olan Feyzullah Efendi Camisi'ne olan uzaklık ve gerekse de o bölgede bulunan kız meslek lisesine olan mesafeden dolayı olumsuz olduğu"nun bildirildiği ifade edildi.
2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin 12 Ekim 2016 tarihli ön inceleme raporu, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 12 Ekim 2016 tarihli, bakan olurlu olur kararı ve Danıştay 1. Dairesi'nin itiraz üzerine verdiği 8 Mayıs 2017 tarihli, soruşturma izni veren ilamı bulunduğu hatırlatılan iddianamede, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile belediye meclis üyelerinin aralarında olduğu 26 kişinin, içkili yer bölgesi tespitiyle ilgili, belediye meclisince 5 Aralık 2014 tarihli kararın alınmasında mevzuata aykırı hareket etmek suretiyle içkili yer bölgesine alınmaması gereken yerleri içkili yer bölgesine dahil ettikleri ve bu iş yeri sahiplerine haksız menfaat sağlanmasına sebebiyet vermek suretiyle 19 Temmuz 2014 tarihli mesafe ölçüm tutanaklarını gerçeğe aykırı düzenledikleri kaydedildi.
Eski ruhsat ve denetim müdürü Ali Yüce'nin, mesafe ölçümü yapılırken hazır bulunduğu halde tutanaklarda imzasının bulunmadığına dikkat çekilen iddianamede, şüphelilerin denetim görevini yapmamak suretiyle ölçümlerin gerçeğe uygun yapılmamasında sorumluluklarının bulunduğu ve görevlerini kötüye kullandıklarının anlaşıldığı ifade edildi.
İddianamede, tüm şüphelilerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanması talep edildi.
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