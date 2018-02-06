Maltepe Kapalıçarşı'da bulunan tuvaletin engelli görevlisi, 1 liralık tuvalet ücreti istediği iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda tuvalete bakan şahıs ile çevredeki bir esnaf yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesin Kapalıçarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre öğle saatlerinde çarşı içerisindeki tuvalete giren iki kişi ücret ödemeden ayrılmak istedi. Duruma tepki gösteren yüzde 70 engelli görevli 42 yaşındaki Şeref Zengin, şahıslardan ücretlerini ödemelerini istedi. Ücretlerini ödemeyen şahıslarla Zengin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafın da müdahale ettiği kavga sonucunda, ücretlerini ödemeyen 2 şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bir süre sonra bu kez silahlı şekilde olay yerine gelen şahıslar etrafa kurşun yağdırdı. İki şahsın açtığı ateş sonucunda yüzde 70 engelli tuvalet görevlisi Şeref Zengin ile esnaf Ali Ekşi yaralandı. Yaralılar, çevre esnafın ihbarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER