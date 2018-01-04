Maltepe'de cinnet geçiren Ali Yardım'ın pompalı tüfekle iki kızını vurduktan sonra intihar ettiği olayın ardından iki kardeş için cenaze töreni düzenlendi. Anne Dilek Yardım, çocuklarının tabutları başında sinir krizi geçirdi.





OLAY



Eşi Dilek Yardım ile boşanma aşamasında olan Ali Yardım'ın polis nezaretinde haftada bir kez çocuklarını aldığı ve eşiyle telefonda tartıştıktan sonra Maltepe'deki evinde yaşları 2 ve 4 yaşlarındaki iki kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra, intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

maltepe

Dilek Yardım

cinnet

son dakika haberleri

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER