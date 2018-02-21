Maltepe'de bir otelin altıncı katında bulunan salon kısmında çıkan yangın korkuttu. Yangına önce otel görevlileri, sonra itfaiye müdahale etti.



İHA'nın haberine göre, Atatürk Caddesi Sakarya Sokak içerisinde bulunan bir otelin altıncı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Salon kısmında başlayan yangına önce otel görevlileri, sonra da itfaiye müdahale etti.



Yangın diğer katlara sıçramadan söndürülürken, olayda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangından sonra binadan yükselen dumanlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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