Kaza, saat 18.00 sıralarında İstanbul Maltepe Bağdat Caddesi'nde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, , sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardında cadde üzerinde bulunan bir işyerine daldı. İşyerinde çalışan elemanlar son anda aracı fark ederek kaçmaya çalıştı.

KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada, facianın eşiğinden dönüldü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

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