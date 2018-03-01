Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı davasında mütaala açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 15'i tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada açıklanan esas hakkındaki mütalaada, 15 rütbeli tutuklu sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 6. duruşmaya, 15'i tutuklu 17 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, Başbakanlık avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Güner'in mütalaasını celse arasında mahkemeye sunduğunu belirtti.

Cumhuriyet Savcısı Güner mütalaasında, rütbeli 15 tutuklu sanığın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

AA'nın haberine göre; mütalaada bu sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Tutuksuz 8'i er, 2'si uzman çavuş 10 sanığın "işledikleri iddia olunan fiillerin haksızlığı hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri ve suç işleme kasıtlarının bulunmadığının kabulü gerektiğinin tüm dosya kapsamında anlaşıldığı" belirtilen mütalaada, bu sanıklara üzerilerine atılı suçlardan ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesi talep edildi.

Mütalaada, tutuksuz sanık uzman çavuş hakkında da üzerine atfedilen eylemleri gerçekleştirdiği hususunda mahkumiyetine yeter delil elde edilemediği anlaşıldığından beraat kararı verilmesi istendi.

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