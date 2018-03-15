Maltepe Üniversitesi Rektörü Şahin Karasar: Göçmenler başımızın tacı

Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği'nin İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği toplantıda konuşan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, dünyada öncü olduklarını iddia eden ülkelerin Suriyeli göçmenler konusunda sınıfta kaldıklarını belirtti.

Göçmenlerin Türkiye'nin başının tacı olduğunu söyleyen Karasar, "Göçmenlere kucak açan Türk halkı örnek bir davranış sergiledi. Bugün, 4 milyon civarında göçmen Türkiye´de kendilerini tıpkı kendi evindeymiş gibi güvende hissediyor" dedi.

Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği'nin (European Association of Political Consultants - EAPC) İngiltere´nin başkenti Londra County Hall´da 13-14 Mart günlerinde düzenlenen 23'üncü buluşmasında "Dünyadaki kutuplaşma", "Göç" ve "Güvenlik" konuları tartışıldı.

Avrupa ülkelerinden 100´ün üzerinde siyasal iletişim danışmanının katıldığı buluşmada Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar "Göç" üzerine sunum yaptı. Sunumda Karasar, dünyada öncü olduklarını iddia eden ülkelerin Suriyeli göçmenler konusunda sınıfta kaldıklarını söyledi.

Habertürk Haber Merkezi'nin aktardığına göre, Türk halkının tarih boyunca bu topraklara sığınan, yardım isteğinde bulunan her milletten ve etnik kökenden insanlara yardım ettiğini belirten Prof. Dr. Karasar, Suriyeli sığınmacılar için de durumun aynı olduğunu dile getirdi.

Türklerin kadim kültürü, zengin tarihi ve engin misafirperverliği birleştiğinde dünyanın neresinde bir topluluk zulme uğrarsa onlara kucak açmanın, göçmen misafirleri baş tacı yapmanın temel bir insanlık görevi olduğunun artık bütün dünyanın farkına vardığını aktardı.

Konuşmasında göçmenlerin güvenliği, sağlık ve eğitim hizmetleri gibi temel vatandaşlık haklarından yararlandırılmaları konusunda Türkiye´nin dünyaya örnek teşkil edecek bir uygulama gerçekleştirdiğine vurgu yapan Prof. Dr. Karasar, "Göçmenlere kucak açan Türk halkı örnek bir davranış sergiledi. Bugün, 4 milyon civarında göçmen Türkiye´de kendilerini tıpkı kendi evindeymiş gibi güvende hissediyor" dedi.

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