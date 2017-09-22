Maltepeli öğrencilere ücretsiz servis

Maltepe Belediyesi tarafından 2 yıl önce başlatılan ve büyük ilgi gören ücretsiz servisler, Maltepeli öğrencileri taşımaya bu sene de devam ediyor. Uygulama ile 7 hat üzerinde bulunan okullara taşınacak öğrencilerin, hem güvenli, hem de ücretsiz seyahat etmesi amaçlanıyor.

İHA'nın haberine göre, Maltepe Belediyesi, öğrenci velilerinden gelen yoğun istek üzerine 2 senedir başarıyla sürdürdüğü ücretsiz öğrenci servislerini, bu sene de sürdürme kararı aldı. Servisler, 7 hat üzerinden, öğrencileri evden okula ve okuldan eve ulaştırıyor. İki sene boyunca 11 otobüsle yapılan seferlerle 145 bin 340 kilometre yol kat eden servisler, günlük ortalama 400 öğrenciye hizmet verecek.



"HER ZAMAN ÖĞRENCİLERİN YANINDAYIZ"



Ücretsiz öğrenci servisleriyle ilgili bilgi veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere ve velilere hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Bizler her fırsatta öğrencilerimizin yanında olacağımızı ve onların hayatlarını kolaylaştıracağımızı söylemiştik. Öğrenci servislerimizi ilk 2 sene boyunca büyük ilgi gördü ve çocuklarımızın önemli bir ihtiyacını, yani ulaşım ihtiyacını giderdik. Bu sene ve gelecek senelerde de ücretsiz öğrenci servislerimize devam ederek, onların yanında olacağız" dedi.



7 HAT, 3 VARDİYA

25 Eylül pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak öğrenci servisleri, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu saatlerde, belirlenen 7 güzergâhta, sabah 06:00, 06:50 ve 07:50 saatleri arasında 3 vardiya halinde sefer gerçekleştirecek. Öğleden sonra da, belirlenecek saatlerde yapılacak ring seferleriyle öğrenciler evlerine ulaştırılacak. Öğrenciler mahalle muhtarlıklarından, sefer saatleri ve güzergâhlarıyla ilgili bilgi alabilecek.



Ring seferlerin gerçekleştirileceği hatlar şöyle;



1 Nolu Hat (Gülensu-Esenkent-Cevizli-Bağlarbaşı): Gülensu Son Durak-Gülensu İ.Ö.O.-Gülsuyu Heykel-Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi-Esenkent Muhtarlık-Esenkent Metro Durağı-TSKM-Gülsuyu Köprüsü-Maltepe Ticaret Meslek Lisesi-Orhangazi Kız İmam Hatip Lisesi-Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi-Orhangazi Çok Programlı Lisesi-Orhangazi Durağı-İstasyon Durağı-Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü-Atatürk Caddesi KM40 Durağı-Yıldız Bakkal Durağı-Maltepe Köprüsü

2 Nolu Hat (Gülensu-Gülsuyu-Girne-Aydınevler-Küçükyalı): Gülensu Son Durak-Gülensu İ.Ö.O.-Gülsuyu Heykel-Ayla Caddesi-Sevtap Caddesi-Özkuruşlar İETT Durağı-Maltepe Köprüsü-Atilla Uras Anadolu Lisesi-Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Kırçiçeği Caddesi-Küçükyalı Köprüsü-Halit Armay Sağlık Meslek Lisesi-Kadir ve Rezan Has Anadolu Lisesi-Bülbül Sokak-Maltepe Anadolu Lisesi-Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



3 Nolu Hat (Zümrütevler-Aydınevler-Küçükyalı-Girne): Zümrütevler Muhtarlık-Zümrütevler Merkez Camii İETT Durağı-Nil Caddesi İETT Durağı-Onbeşevler Merkez İETT Durağı-Narlıdere Caddesi İETT Durağı-Atilla Uras Anadolu Lisesi- Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Girne Aile Sağlığı Merkezi-Küçükyalı Meslek Lisesi-Küçükyalı Köprüsü- Kadir ve Rezan Has Anadolu Lisesi-Rüştü Paşa İETT Durağı-Karayolları İETT Durağı-Maltepe Anadolu Lisesi- Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



4 Nolu Hat (Aydınevler-Girne-Zümrütevler-Cevizli): Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Atilla Uras Anadolu Lisesi-Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Doğuşkent Caddesi-Çamlık-Nil Caddesi-Akşemsettin Caddesi-Eski Üsküdar Caddesi-Özkuruşlar İETT Durağı-Gülsuyu Köprüsü-Maltepe Ticaret Meslek Lisesi-Orhangazi Kız İmam Hatip Lisesi-Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi-Orhangazi Çok Programlı Lisesi-Orhangazi Durağı-İstasyon Durağı-Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü-Atatürk Caddesi KM40 Durağı-Yıldız Bakkal Durağı-Maltepe Köprüsü

5 Nolu Hat (Başıbüyük-Fındıklı-Girne-Esenkent-Cevizli): Başıbüyük-Trafo Caddesi-Başıbüyük Muhtarlık-Fındıklı Muhtarlık-Fındıklı Atatürk Caddesi-Mediha Engizer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Atilla Uras Anadolu Lisesi-Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Maltepe Köprüsü-Gülsuyu Köprüsü-Özkuruşlar İETT Durağı-Esenkent Muhtarlık-Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi-Maltepe Ticaret Meslek Lisesi-Orhangazi Kız İmam Hatip Lisesi- Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi-Orhangazi Çok Programlı Lisesi-Orhangazi Durağı-İstasyon Durağı-Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü

6 Nolu Hat (Başıbüyük-Fındıklı-Aydınevler-Küçükyalı): Trafo Caddesi-Başıbüyük Muhtarlık-Fındıklı Muhtarlık-Fındıklı Atatürk Caddesi- Mediha Engizer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Kırçiçeği Caddesi-Küçükyalı Köprüsü-Halit Armay Sağlık Meslek Lisesi-Kadir ve Rezan Has Anadolu Lisesi-Bülbül Sokak-Maltepe Anadolu Lisesi-Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



7 Nolu Hat (Büyükbakkalköy-Girne-Cevizli): Büyükbakkalköy Muhtarlık-Narcity-Çamlık-Doğuşkent Caddesi- Atilla Uras Anadolu Lisesi-Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-Maltepe Köprüsü-Gülsuyu Köprüsü-Maltepe Ticaret Meslek Lisesi-Orhan Gazi Kız İmam Hatip Lisesi-Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi-Orhangazi Çok Programlı Lisesi-Orhangazi Durağı-İstasyon Durağı- Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü-Atatürk Caddesi KM40 Durağı-Yıldız Bakkal Durağı-Maltepe Köprüsü.

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