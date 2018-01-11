İHA'nın haberine göre, olay, Zafer Mahallesi'nde Zafer Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zaman zaman cami avlusundaki malzeme deposunda kalan Ahmet Turgut'tan (60) vatandaşlar birkaç gündür haber alamadı. Bunun üzerine malzeme deposunu kontrol eden mahalleli, Turgut'un cesediyle karşılaştı. Bir ablası olan Turgut'un cami avlusundaki depoda ve sokaklarda kaldığı öğrenildi.

Polisin olayla alakalı soruşturması devam ediyor.

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KOAH

Ölü

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