Mamelodi Sundowns - Wydad Casablanca karşılaşma önü

Mamelodi Sundowns ve Wydad Casablanca, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü CAF Şampiyonlar Ligi Grup C maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. Ev sahibi Mamelodi Sundowns, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wydad Casablanca, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 407 kodlu maçı oynayanlar; Mamelodi Sundowns galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Wydad Casablanca galibiyet oranı 0.00.

Mamelodi Sundowns önceki hafta Wydad Casablanca mücadelesinde 1-0 yenildi.

Wydad Casablanca ise Mamelodi Sundowns karşılaşmasında 1-0 kazandı.