Man Booker'dan 50. yıla özel ödül

Edebiyat dünyasının önemli ödüllerinden biri olan Man Booker, 50. yılını yarışmayı bugüne kadar kazanan ödüllü kitapların yarıştığı "Golden Man Booker" ile kutluyor. Golden Man Booker ödülü için, Man Booker web sitesi üzerinden okurların katılımıyla oylama yapılacak.

Ödül için yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşan beş kitaplık listede George Saunders- Lincoln in the Bardo (Arafta), V.S.Naipaul - In a Free State (1971), Penelope Lively- Moon Tiger(1987), Michael Ondaatje- The English(1992) ve Hilary Mantel’in Wolf Hall(2009) kitapları yer alıyor.

MAN BOOKER ÖDÜLÜ POLONYALI YAZARA GİTTİ

Golden Man Booker'ın jürisinde Robert McCrum, Lemn Sissay MBE, Kamila Shamsie, Simon Mayo ve Hollie McNish yer alıyor. Golden Man Booker'ı kazanan roman ise Temmuz ayında Londra'da açıklanacak.