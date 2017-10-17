Man Booker'ın bu yılki sahibi belli oldu

Ödülü kazanan isim, Londra'daki tarihi ve görkemli belediye binası Guildhall'da düzenlenen törenle açıklandı. Bu yılki ödüle Amerikalı yazar George Saunders layık görüldü.

Saunders, ABD başkanlarından Abraham Lincoln'ün oğlunun mezarına yaptığı ziyareti konu edinen "Lincoln in the Bardo" isimli romanıyla ödüle layık görüldü.

6 yazar ve eserin aday olduğu ödülü kazanan 58 yaşındaki Saunders, aynı zamanda 50 bin sterlin para ödülünün de sahibi oldu.

Ödülün adayları arasında Saunders'ın yanı sıra "Elmet" romanıyla İngiliz yazar Fiona Mozley, "4321" romanıyla ABDli yazar Paul Auster, "History of Wolves" romanıyla ABDli yazar Emily Fridlund, "Exit West" romanıyla Pakistan kökenli İngiliz yazar Mohsin Hamid ve "Autumn" romanıyla İngiliz yazar Ali Smith bulunuyordu.

İlki 1969 yılında verilen Man Booker Ödülü, 2014 yılına kadar Birleşik Krallık, İngiliz Milletler Topluluğu veya İrlanda vatandaşı olan bir yazara İngilizce kaleme aldığı bir romanı dolayısıyla veriliyordu. Man Booker ödülü 2014'den bu yana, milliyet gözetmeksizin İngilizce yazan ve Birleşik Krallık'ta kitabı basılan tüm yazarlara verilebiliyor.

Man Booker