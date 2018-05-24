2005 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Man Booker Ödülü’nün bu yılki sahibi , “Flights” adlı romanıyla Polonyalı yazar Olga Tokarczuk ve çevirmeni Jennifer Croft oldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Tokarczuk, 50 bin sterlin değerindeki ödülü, romanı İngilizce’ye çeviren Jennifer Croft ile paylaşacak.

“Flights”, Türkçe’de 2016 yılında Alabanda Yayınları etiketiyle “Koşucular” adıyla yayımlanmıştı.